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    Предстоящие выборы сильно повлияют на жизнь страны – Самат Нуртаза

    9 Декабря 2020, 21:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Политолог Самат Нуртаза в ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение» в Усть-Каменогорске, призвал избирателей отнестись серьезно к предстоящим выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выборы -это серьезная тема, они будут очень сильно влиять в ближайшие 5 лет на жизнь нашей страны», - подчеркнул С.Нуртаза.

    При этом он прокомментировал запрещение видеотрансляции в соцсетях во время выборов.

    «Некоторые силы возмущались, но хочу сказать, что ваша демократия заканчивается там, где начинается демократия другого человека. Если вы ведете видеосъемку на этом участке, то кому-то не нравится, что его снимают. Поэтому это надо учитывать», - высказал свое мнение политолог.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Выборы-2021
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