Предстоящая уборка урожая вызывает тревогу у казахстанских фермеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские фермеры заявили, что могут проиграть в сроках из-за отсутствия новой техники, передает МИА «Казинформ».

На льготное кредитование автомобилей в Казахстане было выделено 100 млрд тнг, тогда как для льготного кредитования сельхозтехники цифры урезали в разы, выделив 15 млрд тнг.

«В прошлом сезоне мы не смогли убрать 7 тыс. га, не успели вовремя обновить свой технический парк, продав старые комбайны. Сначала затянулась бумажная волокита, потом добили с бумагами, но техники уже не было. Если умножать потери на прошлогоднюю цену зерна, то наш убыток составил порядка 400 млн тнг. С учетом нескольких лет засухи и ценовой политики на нашу продукцию без государственной поддержки обновить техпарк сегодня нереально. Если крупные компании еще как-то могут себе это позволить и, то не в полную мощь, то мелким и средним хозяйствам это не по карману. 15 млрд тнг на весь Казахстан, конечно, довольно смешная сумма. В среднем один комбайн стоит 120 млн тнг, есть дешевле, есть дороже. Разделите 15 млрд на эту сумму, получится всего сто с лишним комбайнов на весь Казахстан. Наша посевная площадь 40 тыс. га нам в уборку нужно около 20 комбайнов. Ежегодно мы должны обновлять по два комбайна, чтобы в течение 10 лет полноценно обновить свой парк. Два комбайна это 240 млн тнг, есть еще и другая техника, которая также необходима. Это большая финансовая нагрузка для фермеров», - поделился фермер Нурсултан СОПИЕВ.

Как отмечают сельхозтоваропроизводители, большая часть техники – это наследие Советского Союза. Из 39 тыс. ед. комбайнов в стране – 28 тыс. ед. изношены.

«В нашем предприятии также, как и во многих других есть большая потребность в обновлении техники. Анализируя ситуацию в нашем регионе, в частности Жаркаинском районе - 70% устаревшая техника, как морально, так и физически. На сегодня мы нуждаемся в приобретении нового зерноуборочного комбайна. Наша посевная площадь порядка 1 тыс. га, средняя урожайность при благоприятных условиях 8-10 ц/га, чтобы купить комбайн мне необходимо отдать всю свою валовую прибыль и этого даже будет недостаточно, а есть еще накладные расходы: ГСМ, запасные части, заработная плата сотрудникам. Государству, конечно, виднее, но мы позиционируем себя как аграрная страна, нужно расставлять приоритеты. Сравнивая выделенные суммы на льготные программы между авто и сельхозтехникой пока непонятно, что в приоритете. У нас зона рискованного земледелия, если потратить все средства на закуп новой сельхозтехники, отсутствует возможность развиваться и повышать урожайность, а также качество жизни в селах для своих сотрудников. Помощь государства крайне необходимо. Современная техника повышает качество сева, объемы получения урожая, так как помимо нашего труда играют большую роль и много внешних факторов, такие как погодные условия. В этом году была аномальная жара, пострадали часть посевов, какая будет осень мы не знаем. Мы имеем два зерноуборочных комбайна - далеко не новых, в них нужно постоянно вкладываться, в случае дождливой осени, есть вероятность потерять часть урожаев из-за растянувшихся сроков. Выделенные средства на модернизацию техники могут помочь снизить эти риски», - отметил фермер Адильхан Кенесов.