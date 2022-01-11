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    Предстоит укрепить качественно и количественно Национальную гвардию - РК

    11 Января 2022, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следует увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второе – укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопрос с транспортным и материально-техническим обеспечением, увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами», - сказал Президент РК на заседании Мажилиса Парламента РК.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис Безопасность Нацгвардия Вооруженные силы ЧП-2022 Алматинская трагедия
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