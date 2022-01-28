Предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий – Президент о январской трагедии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки», - отметил Глава государства.
Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».
Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.