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Предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий – Президент о январской трагедии

28 Января 2022 15:41
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Предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий – Президент о январской трагедии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки», - отметил Глава государства.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.


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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Политика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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