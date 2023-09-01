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    Предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов - Президент РК

    1 Сентября 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «В региональной политике уже проведены важные реформы – это и внедрение прямой выборности акимов, и административная реформа. Однако не менее актуальным вопросом является – кардинальное изменение межбюджетных отношений. В рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов. Решение о передаче в регионы части поступлений по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей дало положительные результаты. В прошлом году рост доходов регионов превысил 30%. Поэтому следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС. Задача – передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее двух триллионов тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25% (сейчас - около 50%)», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент заявил, что следует предоставить районным акимам право самостоятельно формировать бюджет.

    «Прежде всего это позволит существенно ускорить решение насущных проблем на местах. Необходимо также рассмотреть возможность передачи в регионы полномочий по определению преференций по той части налогов, которые собираются в местный бюджет. Данная мера придаст серьезный импульс развитию бизнеса, будет способствовать устойчивому прогрессу регионов. Поэтому при переходе на новую модель бюджетных отношений все акимы должны думать об эффективности и пользе для страны в целом», - отметил Глава государства.

    «Еще один важный момент. Объявленная мной ранее дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства. Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему. Нужно, наконец, упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования. Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам», - озвучил Глава государства.

    Президент подчеркнул, что необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности.

    «Что касается налогового администрирования, то следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Цель – не наказать, а предупредить. Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога. Учитывая положительный опыт, Правительство расширит сферу его охвата в два раза. Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения. В рамках перезагрузки налоговой политики от Правительства и Парламента потребуются смелые и выверенные решения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал обустройство городов. Президент посоветовал акимам пешком ходить по своим городам, населенным пунктам.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акимат Налоги Бюджет Послание Президента РК-2023
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