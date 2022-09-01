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    Предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование – Президент РК

    1 Сентября 2022, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, передает МИА «Казинформ».

    «Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

    «Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем, но контроль вовсе не означает давление», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Цены и тарифы Послание Президента РК-2022
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