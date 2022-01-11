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    Предстоит перестроить работу Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов Национальной безопасности, внешней разведки – Президент

    11 Января 2022, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предстоит перестроить работу Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов Национальной безопасности, внешней разведки. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения Национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов Национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба», - сказал Глава государства.

    По словам Президента, этого требуют коренные интересы нашего государства.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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