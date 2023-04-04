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    Представлявшийся девушкой в соцсетях мошенник выманил 3 млн тенге у костанайца

    4 Апреля 2023, 17:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенника, представлявшегося девушкой в соцсетях, задержали полицейские Костаная, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Костанае сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве 27-летний уроженец Костанайской области.

    «Подозреваемый путем обмана и злоупотреблением доверия через социальные сети, создав фейковую страницу от имени девушки, под предлогом лечения завладел денежными средствами в сумме около 3 млн тенге. Потерпевший около 5 месяцев отправлял денежные переводы псевдо-девушке. Полицейскими изъяты вещественные доказательства: банковские карты, sim-карты и телефон», – сказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

    Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК
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