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    Представлены новые меры по поддержке лиц с инвалидностью в Казахстане

    27 Апреля 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью на регулярных маршрутах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в первом чтении. Законопроект представил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

    «Законопроектом вносится ряд норм в целях недопущения дискриминации в отношении лиц с инвалидностью. В том числе слова «инвалид», «ребенок-инвалид», «инвалид ВОВ» заменяются словами - «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью», «лицо с инвалидностью в следствии ранения, контузии, увечий, заболеваний, полученных в период ВОВ», - сказал Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании Мажилиса.

    «Законопроектом предлагается поправка, в рамках которой таксопарки на каждые десять такси должны будут обеспечивать одно такси, приспособленное для лиц с инвалидностью. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством таксопарки на каждые 30 такси должны обеспечивать такое такси», - сообщил депутат.

    Внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью на регулярных маршрутах.

    Согласно документу предусматривается введение понятия «абилитация» в целях профилактики инвалидности, унификации оказываемых услуг в данном направлении.

    «Как известно, для регулирования работы с людьми с инвалидностью в акиматах и ряде министерств назначались внештатные советники с 2012 года. Однако до настоящего времени не проработан порядок их назначения и работа. Теперь будет расширена компетенция соответствующего госоргана по координации данного вопроса. Регламентирован и унифицирован порядок назначения и разработки», - проинформировал мажилисмен.

    Также, по его словам, одному из родителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, или законному представителю возмещается стоимость расходов первой необходимости. Таких как размещение в учреждении, питание и обеспечение спальным местом.

    «На сегодняшний день только в трех регионах, в том числе Нур-Султане, Карагандинской и Павлодарской области через местный бюджет были предусмотрены средства для сопровождающих законных представителей. Это одна из важнейших норм. Ведь уже сейчас социальное положение многих родителей не позволяет получать санаторно-курортное лечение вместе с ребенком.

    Большая часть средств, предусмотренных в законопроекте, будет направлена на реализацию данной позиции», - сказал Е. Бейсенбаев.

    Согласно предварительным подсчетам депутатов, в течение трех лет на санаторно-курортное лечение вместе с родителями или законными представителями поедут не менее 62 тыс. детей. В рамках данного законопроекта внесены нормы первоочередного получения услуг в поликлиниках, освобождение лиц с инвалидностью третьей группы от оплаты за оказания нотариальных услуг.

    В рамках законопроекта, депутат Мажилиса отметил, что из трехлетнего республиканского бюджета предусмотрено 5,9 млрд тенге.

    Проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» депутаты одобрили в первом чтении.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Транспорт Общество
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