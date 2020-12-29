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    Представлена первая иранская вакцина от COVID-19

    29 Декабря 2020, 21:00

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - В Иране сегодня началась первая стадия испытания иранской вакцины от коронавируса на добровольцах в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и вице-президента по научным вопросам Сурену Саттари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    Первая иранская вакцина от COVID-19 под названием «Ково-Иран» разработана исследовательской группой Штаба по исполнению приказов имама. Дочь главы Штаба по исполнению приказов имама Тайебе Мохбер стала первым добровольцем, которая испытала на себе иранскую вакцину от коронавируса. Она выразила надежду на успешность этого научного процесса в стране.

    На сегодня 65 тыс. человек выразили желание стать добровольцами, чтобы испытать на себе иранскую вакцину. В первой стадии испытания только 56 человек могут получить вакцину.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Иран
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