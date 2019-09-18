Представлен талисман Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских игр в Пекине 2022 представил Панду в качестве талисмана для зимних Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийски комитет РК.

Представление талисмана состоялось на хоккейной арене Shougang в китайской столице. Панда была названа Bing Dwen Dwen и будет олимпийским талисманом.

Оргкомитет «Пекин-2022» в представлении талисмана заявил, что у талисмана «ледяной костюм, золотое сердце и любовь ко всему зимнему спорту». Дизайн был разработан Академией изящных искусств Гуанчжоу. Утверждается, что талисман готов «поделиться истинным духом Олимпиады со всем миром».

Оргкомитет «Пекин-2022» говорит, что дизайн сочетает в себе изображение панды с ультраэнергетической оболочкой из ледяного кристалла, отражающей зимний снег и современные технологии. За основу формы головного убора талисмана был взят шлем для зимних видов спорта. Он украшен цветным ореолом, вдохновленным национальным конькобежным залом «Ледяная лента». Яркие цветные линии символизируют трассу для зимних видов спорта и технологию 5G, а рисунок ладони левой руки в форме сердца представляет теплый прием принимающей страны для посетителей со всего мира. Общий дизайн талисмана, как утверждается, напоминает астронавта, символизируя исследования в будущем, отражая бесконечные возможности стремления к совершенству, опережая время и смотря в будущее.