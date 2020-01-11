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    Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР

    11 Января 2020, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев представил коллективу нового заместителя Артура Нигметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kipd.kz.

    Артур Нигметов в 2007 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет, годом позже окончил Московскую школу политических исследований. Проходил стажировку в в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.

    Имеет опыт работы в средствах массовой информации, медиакорпорациях, «мозговых центрах».

    В разные годы работал директором частного фонда «Центр медийных технологий», руководителем Службы центральных коммуникаций, советником акима Кызылординской области.

    Является лауреатом ежегодной общественной премии «Народный любимец» в номинации «Лучший публицист», награжден юбилейной медалью «25 лет Независимости РК».

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