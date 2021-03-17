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    Представители тюркоязычных стран отметили Наурыз в Баку

    17 Марта 2021, 07:38

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дипломаты приняли участие в праздновании Наурыз мейрамы (Новруз байрамы) в Международном фонде тюркской культуры и наследия в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие было посвящено празднику весеннего обновления и равноденствия, а также церемонии награждения победителей международного конкурса рисунков «Защитим наш мир: традиции и обычаи тюркского мира». В нем приняли участие официальные лица МИД Азербайджана, послы стран-членов и наблюдателей Фонда, руководители и представители международных организаций.

    На открытии выступила президент Фонда Гюнай Эфендиева, которая поприветствовала гостей и отметила важность присутствия представителей всех тюркских стран, несмотря на пандемию.

    В своем выступлении Посол РК Сержан Абдыкаримов поздравил участвующих делегатов и азербайджанский народ с днем весеннего обновления, объединяющим все тюркские народы.

    «День, когда на смену зиме приходит долгожданное весеннее тепло, веками празднуется всеми тюркскими народами. В Казахстане он называется Наурыз мейрамы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новую концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника», - отметил Посол РК.

    В Фонде была представлена выставка рисунков участников международного конкурса «Защитим наш мир: традиции и обычаи тюркского мира», а сертификаты победителей вручены послам стран-участниц конкурса.

    Кроме того, были установлены стенды с образцами национальной кухни тюркоязычных народов, символами, отражающими их историю и культуру.

    В Фонде также прошла демонстрация национальных костюмов стран-членов и наблюдателей организации под звуки национальной музыки.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    МИД РК Культура Азербайджан Наурыз
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