Представители тюркоязычных стран отметили Наурыз в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дипломаты приняли участие в праздновании Наурыз мейрамы (Новруз байрамы) в Международном фонде тюркской культуры и наследия в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было посвящено празднику весеннего обновления и равноденствия, а также церемонии награждения победителей международного конкурса рисунков «Защитим наш мир: традиции и обычаи тюркского мира». В нем приняли участие официальные лица МИД Азербайджана, послы стран-членов и наблюдателей Фонда, руководители и представители международных организаций.

На открытии выступила президент Фонда Гюнай Эфендиева, которая поприветствовала гостей и отметила важность присутствия представителей всех тюркских стран, несмотря на пандемию.

В своем выступлении Посол РК Сержан Абдыкаримов поздравил участвующих делегатов и азербайджанский народ с днем весеннего обновления, объединяющим все тюркские народы.

«День, когда на смену зиме приходит долгожданное весеннее тепло, веками празднуется всеми тюркскими народами. В Казахстане он называется Наурыз мейрамы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новую концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника», - отметил Посол РК.

В Фонде была представлена выставка рисунков участников международного конкурса «Защитим наш мир: традиции и обычаи тюркского мира», а сертификаты победителей вручены послам стран-участниц конкурса.

Кроме того, были установлены стенды с образцами национальной кухни тюркоязычных народов, символами, отражающими их историю и культуру.

В Фонде также прошла демонстрация национальных костюмов стран-членов и наблюдателей организации под звуки национальной музыки.