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    Представители столичного филиала «Бірлік» поздравили ветеранов в Центре социального обслуживания «Шарапат»

    7 Мая 2020, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители столичного филиала «Бірлік» партии Nur Otan поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Центре социального обслуживания «Шарапат» (Дом престарелых). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала.

    Режим ЧП не отменил праздник, но внес свои коррективы. Цветы и подарки героям вручали бесконтактно, с соблюдением правил безопасности.

    Помимо традиционных продуктовых корзин, в подарках в этом году появились маски и санитайзеры: сегодня они очень важны для сохранения здоровья.

    «От имени всех наших коллег хочу поблагодарить вас за Победу, за наше настоящее и будущее. Вам досталась не только война, но и послевоенная разруха, тяжелый труд по восстановлению страны», - сказал Бауыржан Сартбаев, представитель филиала «Бірлік» партии Nur Otan.

    Его слова дополнил коллега по «Бірлік» Даулет Шантаев: «Мы с большой теплотой и благодарностью говорим о ветеранах. Героический путь вашего поколения записан в мировую историю. И пока в нас живет память о войне – мы чувствуем себя потомками героев. Спасибо за Победу!»

    Ветераны поделились с гостями своими воспоминаниями.

    Раиса Егоровна Сафоничева встретила войну выпускницей седьмого класса. Помогала фронту, работая на горьковском военном заводе – красила танки и военное оборудование. Ночами дежурила на крышах домов и гасила фугасы. Сдавала кровь для раненых. Потом окончила курсы связистов в Москве и в 1943-м ушла на фронт добровольцем. Ей было тогда 18 лет. После войны работала на стройках, поднимала страну из руин. В Казахстан приехала осваивать целину и за годы жизни здесь продолжала трудиться, даже на пенсии.

    Олег Иванович Линник попал на фронт в 1943-м, прибавив себе возраст. Ему тогда было всего 15. Воевал на передовой под Житомиром, был ранен в голову. В госпитале обнаружился его настоящий возраст и юного бойца отправили в тыл.

    Вернувшись домой в Краснодар он узнал, что его мать умерла. Попал на танкер и

    служил там юнгой. А в 1945 году приехал в Акмолинск. Сегодня главный проект Олега Ивановича – музей боевой славы ветеранов и тружеников тыла. Он хранит историю Великой Отечественной войны и собирает ее свидетельства для потомков.

    Олег Иванович обязательно пригласит туда всех, когда закончится режим ЧП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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