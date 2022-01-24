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    Представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ

    24 Января 2022, 17:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня представители столичного духовенства проходят ревакцинацию против коронавируса. Мы поддерживаем в целом вакцинацию. Считаем, что главным методом в борьбе с пандемией является вакцина. Поэтому призываем всех горожан пройти вакцинацию и ревакцинацию. В целом в столице действуют 54 религиозных объединения, есть также общественные и неправительственные религиозные организации», - рассказал руководитель управления по делам религии города Нур-Султан Нурдаулет Альмуханов.

    Ревакцинацию сегодня проходят около 60 представителей столичного духовенства.

    «Вакцинирован двумя компонентами «Sinovac». Что касается ревакцинации, посоветуюсь с врачами, какой лучше вакциной привиться. Почти все сотрудники управления привиты двумя компонентами. Теперь проходят ревакцинацию. Среди них есть представители Духовного управления мусульман Казахстана и русской православной церкви», - отметил Нурдаулет Альмуханов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Религия Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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