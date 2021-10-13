Представители РК стали первыми зарубежными гостями Европарламента после снятия карантина

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Делегация Парламента РК посетила Королевство Бельгии, где приняла участие в 18-ом заседании Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанские парламентарии стали первыми зарубежными гостями Европарламента после снятия карантинных ограничений в столице Европейского Союза.

Казахстанскую делегацию возглавила председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, европейскую – глава делегации Европейского Парламента по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией Фульвио Мартушелло.

В своем приветственном выступлении Ф. Мартушелло подчеркнул важность возобновления парламентского диалога между Евросоюзом и Казахстаном после пандемии. Динамика политических контактов и высокий уровень экономического сотрудничества между РК и ЕС свидетельствуют о важной роли, которую Нур-Султан и Брюссель играют по отношению друг к другу.

«Казахстан первым в Центральной Азии подписал с ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), и ЕС рассматривает Казахстан в качестве крупнейшего партнера в Центральной Азии», - заявил итальянский депутат.

Он отметил качественный состав казахстанской делегации, представляющей обе палаты, различные комитеты и политические партии. Тот факт, что четверо из шести делегатов являются женщинами, демонстрирует реальное внимание руководства нашей страны к достижению гендерного равенства в обществе.

В ходе мероприятия депутаты Европейского Парламента приветствовали усилия Казахстана по продвижению демократических реформ, негативным влиянием пандемии COVID-19 на экономику страны, а также на благосостояние и здоровье граждан РК.

Среди депутатов Европарламента также прозвучали высокие оценки казахстанских политических реформ, направленных на модернизацию политической системы страны, отмену смертной казни, совершенствованию выборного законодательства, достижению углеродной нейтральности и улучшению инвестиционного климата.

В свою очередь, глава казахстанской делегации детально проинформировала европейских парламентариев о текущих политических инициативах Президента РК К. Токаева, представленных им в Послании к народу Казахстана: «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

«Казахстан в этом году отмечает 30-летие своей независимости. Благодаря единству нашего народа, комплексным реформам под руководством Первого Президента Н. Назарбаева мы прошли большой путь. Сегодня Глава государства К. Токаев ставит перед Парламентом новые задачи законодательного обеспечения политических реформ, отвечающих духу времени и развитию казахстанского общества», - заявила А. Куспан.