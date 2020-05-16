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    Представители религиозных конфессий вместе посадили деревья в столичном парке

    16 Мая 2020, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В парке Первого Президента состоялась глубоко символичная и по-настоящему весенняя акция: представители всех религиозных конфессий высадили саженцы деревьев, дав, тем самым, начало новой жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Эта акция уже успела стать традиционной и ежегодно приурочивалась ко Дню единства народа Казахстана. Но этом году она не прошла в назначенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции и объявленного в Казахстане режима чрезвычайного положения.

    Депутат маслихата Нур-Султана Мирас Шекенов – один из тех, кто сегодня посадил свое дерево на Аллее межконфессионального согласия.

    «Режим ЧП снят, и парки столицы открылись. Пусть и с опозданием на две недели, акция состоялась, и руководители всех конфессий, представленных в Казахстане, дружно посадили деревья. Подобные акции демонстрируют, что в Казахстане народ един. И это – самое главное!» – отметил М. Шекенов.

    Главный имам столицы Ерболат Жусупов, говоря о смысле акции, вспомнил хадис Пророка Мухаммеда. «Он говорил: «Если даже перед концом света у вас в руках будет саженец, успейте его посадить». Смысл этого хадиса в том, что каждый мусульманин должен вносить свой посильный вклад в развитие и процветание своей страны. В Казахстане проживают представители различных конфессий, которые объединены общей целью – процветанием нашего общего дома», – говорит главный имам Нур-Султана.

    В свою очередь, пастор Астанинской Христианской Евангельской церкви Нур-Султана Александр Клюшев считает, что акция по посадке деревьев является своеобразным отражением межконфессионального согласия в Казахстане. «Теперь мы будем приглядывать за саженцами. И это будет не только радовать наши сердца, но и сердца тех, кто даже не будет знать, кто посадил это дерево», – сказал он.

    Акция организована управлением по делам религий Нур-Султана, ее основная цель – привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты города, формированию экологической культуры и межнациональной сплоченности.

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