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    Представители предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Кызылординскую область

    21 Декабря 2020, 15:51

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Кызылординскую область, где провели порядка 15 встреч, встретившись с представителями образования и здравоохранения, работниками предприятий сельскохозяйственной отрасли, молодёжью и многими другими, передает МИА «Казинформ».

    На встрече с женщинами-предпринимателями были обсуждены предвыборные инициативы правящей партии на ближайшие 5 лет. На встрече с представителями НПО были подняты вопросы развития ответственного гражданского общества, как ключевого фактора демократического развития страны. В этой связи нуротановцы планируют активно привлекать гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов развития страны.

    В целом, в ходе встреч с населением региона были подняты вопросы доступа к питьевой воде, поддержки социально-уязвимых слоев населения и развития аграрной сферы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Выборы-2021
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