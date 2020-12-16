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    Представители политических партий возложили цветы к монументу Независимости в Алматы

    16 Декабря 2020, 12:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы члены политических партий возложили цветы к монументу Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители партий, участвующих в парламентских выборах, «Nur Otan», «Ак жол», «ADAL», «Ауыл», «Народной партии Казахстана» приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу Независимости в Алматы.

    Монумент Независимости был открыт на площади Республики 16 декабря 1996 года по Указу Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

    Несмотря на большое количество людей, принимавших участие в мероприятии, соблюдались все санитарные нормы.

    Более 500 собравшихся представляли партию Nur Otan и молодежное крыло «Jas Otan». Они хором исполнили песню «Менің елім» и возложили цветы к монументу Независимости.

    «Поздравляю всех с днем Независимости! По всему Казахстану сегодня 10 тысяч жасотановцев почтили память и поздравили с днем Независимости! По Алматы 500 человек. Мы должны понимать, что жить в независимом государстве, а также дышать и чувствовать свободу - самая важная ценность для каждого молодого казахстанца», - сказал председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Елнур Бейсенбаев.

    С праздником поздравил казахстанцев лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев.

    «Поздравляю всех казахстанцев с Днем Независимости! Казахстан - богатая страна, где живет талантливый и умный народ. Наша страна с каждым годом должна развиваться и укрепляться. У нас все есть для того, чтобы быть успешным и процветающим государством. Давайте над этим работать», - сказал Азат Перуашев.

    О знаменательном дне высказался и представитель Народной партии Казахстана.

    «Сбылась вековая мечта казахского народа и была восстановлена государственность. Для нас это большой праздник, как и для любого гражданина Казахстана. Желаю народу дальнейшего процветания», - ответил председатель Алматинского городского комитета народной партии Казахстана Алибек Шапенов

    Отметим, что в Алматы празднование Дня Независимости началось, по традиции, с возложения цветов к монументу Независимости с участием акима Бакытжана Сагинтаева.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Политические партии День Независимости
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