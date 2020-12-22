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    Представители партии «Ауыл» встретились с жителями поселка Орловка в Павлодарской области

    22 Декабря 2020, 17:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 22 декабря кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК, областного и районных маслихатов Павлодарской области от партии «Ауыл» Н.Арсютин, Е.Токтушаков, Б.Аманжолов, К.Шапуов, Н.Джусупова, Д.Касенов, В.Поляков, Д.Нурсеитов, Ф.Лохашева встретились с жителями поселка Орловка Щербактинского района, передает МИА «Казинформ».

    Выездную группу «ауылчан» сопровождали их коллеги по партии – председатель филиала Е.Байкурманов и руководитель штаба лиги поддержки А.Батыршаев.

    После встречи с жителями поселка Орловка представители партии «Ауыл» отправилась в ТОО «Победа», расположенное вблизи села Орловка.

    В ходе встречи руководитель предприятия Владимир Поляков отметил, что социальная ответственность предпринимателей может способствовать развитию сельской инфраструктуры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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