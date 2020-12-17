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    Представители партии «Ауыл» встретились с коллективом хлебокомбината в Алматы

    17 Декабря 2020, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Ауыл» А.Бектаев, группа кандидатов в депутаты Мажилис Парламента А.Сатыбалдин, Д.Куат, А.Мухаметов, К.Тасибеков и маслихат города Алматы: М.Хасенов, К.Турабаев, Ш.Искакова от партии «Ауыл» посетили хлебобулочный комбинат «Аксай» и провели встречу с трудовым коллективом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Во время встречи были обсуждены и высокие расходы на электроэнергию, налоговая нагрузка и отсутствие дешевых кредитных ресурсов.

    Также были разъяснены инициативы партии в социальной сфере.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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