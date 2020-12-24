Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Представители партии «Ак жол» встретились с коллективом аккумуляторного завода в Талдыкоргане

    24 Декабря 2020, 15:30

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня агитационная группа партии «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым побывала в Талдыкоргане, где встретилась с трудовым коллективом аккумуляторного завода «Кайнар-АКБ». Об этом передает МИА «Казинфор» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Коллектив аккумуляторного завода «Кайнар-АКБ» стабильно наращивает объемы, работая без выходных в связи с обилием заказов. При мощности 340 тыс. шт аккумуляторов в месяц, на декабрь поступили заказы более чем на 550 тыс. шт; в этой связи завод срочно расширяет мощности, докупает и устанавливает оборудование. В текущем году производство составит 2,6 млн шт, на следующий год есть надежда выйти на 3 млн. Аккумуляторы казахского производства поставляются в Россию, Китай, Узбекистан, ОАЭ, Польшу, Германию, Италию и т.д.

    Азат Перуашев побеседовал с рабочими и ответил на интересующие их вопросы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане