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    Представители партии «Ак жол» провели предвыборные встречи в Кокшетау

    19 Декабря 2020, 20:06

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня представители партии «Ак жол» провели предвыборные встречи в Кокшетау, передает МИА «Казинформ».

    Представители партии посетили одно из ведущих предприятий города по продаже и обслуживанию автомобилей. Партийцы ознакомились с рабочим процессом компании. Рабочий процесс организован в две смены. В день обслуживают до 300 машин.

    Члены партии рассказали жителям Кокшетау о предвыборной платформе, выслушали проблемы и пожелания. Также в этот день члены партии встретились с работниками «Алуа-Строй». Побывали на строительной площадке 9-этажного дома. Сдать объект в эксплуатацию планируют весной 2021 года. Ожидается, что новосёлами станут больше ста человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Выборы Политические партии Регионы Казахстана Выборы-2021
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