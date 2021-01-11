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    Представители партии «Ак жол» прокомментировали итоги выборов

    11 Января 2021, 02:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Еxit poll, партия «Ак жол» набирает 10,18% голосов избирателей и, таким образом, выходит на второе место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

    Напомним, от «Ак жол» в нижнюю палату баллотировались 38 человек, 705 кандидатов были выдвинуты в маслихаты. После оглашения результатов Еxit poll «акжоловцы» поздравили друг друга, поблагодарили избирателей и пожелали успехов коллегам.

    Азат Перуашев, председатель ДПК «Ак жол», отметил: «Я искренне благодарю всех тех, кто голосовал за партию «Ак жол». Я благодарю всех тех, кто голосовал за другие партии. Потому что голос каждого нашего гражданина очень важен. Наверное, будет не лишним поздравить руководителей других партий, начиная, безусловно, с Первого Президента Нурсултана Абишевича, с успешным прохождением этой кампании. И не сомневаюсь, что каждая из партий внесла свой вклад в дальнейшую демократизацию нашего государства. Я считаю, что этот опыт, который получило всё общество, и Казахстан в том числе, он бесценен. Впереди очень большая работа».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Видео Общество Выборы-2021
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