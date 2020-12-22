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    Представители партии «ADAL» встретились с жителями Алматинской области

    22 Декабря 2020, 16:26

    БАКАНАС. КАЗИНФОРМ – Представители партии «ADAL» встретились с населением Алматинской области. Люди выразили проблемные вопросы, рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются в повседневной жизни, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня ряд встреч с населением Алматинской области провела кандидат Лаззат Чинкисбаева. В Балхашском районе она встретилась с жителями села Баканас.

    Сельчане высказали недовольство тем, что сумма переплаты за приобретенное жилье по ипотеке слишком велико.

    Многодетная мать пожаловалась на постоянный рост цен на продукты питания. Другая жительница села выразила беспокойство о том, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги.

    В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Атырауской области кандидаты в депутаты в Мажилис Максат Толыкбай и Даулет Мукаев провели встречу с населением в онлайн-режиме. Они рассказали о задачах партии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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