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    Представители партии «ADAL» встретились с гражданами в Павлодарской области

    15 Декабря 2020, 16:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ряд встреч провели кандидаты в Мажилис от партии «ADAL» с гражданами в Павлодарской области. На встречах обсудили злободневные вопросы, беспокоящие население, передает МИА «Казинформ».

    Многие встречи проходили прямо на улице и в торговых объектах. Так было, к примеру, в поселке Шидерты. Кандидаты в депутаты Олжас Ордабаев и Акмарал Бекмурзаева рассказывали об общей идеологии и ценностях партии.

    Сельчане посетовали на несколько проблем - это несвоевременное обеспечение поселка лекарственными препаратами, а также нехватка пастбищных земель. Жители города Экибастуз пожаловались на то, что среди них есть предприниматели, которые имеют проблемные кредиты. Многодетная мама обратилась с вопросом расширения уже имеющегося бизнеса.

    В городе Аксу жители подняли вопросы повышения качества образования и оказания помощи в профориентационной работе. Далее встречи продолжились в селе Коктобе.

    В Алматинской области сегодня продолжилось проведение встреч с населением кандидата в депутаты Лаззат Чинкисбаевой. Она встретилась с работниками завода по производству гвоздей в сельском округе Ашыбулан села Туймебаев, поговорила с жителями села Отеген-Батыр и города Капчагай.

    В городе Шымкент состоялась встреча с местными жителями, в которой приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «ADAL» Максат Толыкбай, Алмасбек Садырбаев. Максат Толыкбай рассказал о программе партии.

    Ардак Назаровпровел встречи в городе Тараз Жамбылской области. Одна из встреч проведена с молодежью в таразском колледже «Тараз-Ғасыр». Ардак Назаров рассказал о себе, о своем детстве, о том, как начинал спортивную карьеру.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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