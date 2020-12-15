Представители партии «ADAL» встретились с гражданами в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ряд встреч провели кандидаты в Мажилис от партии «ADAL» с гражданами в Павлодарской области. На встречах обсудили злободневные вопросы, беспокоящие население, передает МИА «Казинформ».

Многие встречи проходили прямо на улице и в торговых объектах. Так было, к примеру, в поселке Шидерты. Кандидаты в депутаты Олжас Ордабаев и Акмарал Бекмурзаева рассказывали об общей идеологии и ценностях партии.

Сельчане посетовали на несколько проблем - это несвоевременное обеспечение поселка лекарственными препаратами, а также нехватка пастбищных земель. Жители города Экибастуз пожаловались на то, что среди них есть предприниматели, которые имеют проблемные кредиты. Многодетная мама обратилась с вопросом расширения уже имеющегося бизнеса.

В городе Аксу жители подняли вопросы повышения качества образования и оказания помощи в профориентационной работе. Далее встречи продолжились в селе Коктобе.

В Алматинской области сегодня продолжилось проведение встреч с населением кандидата в депутаты Лаззат Чинкисбаевой. Она встретилась с работниками завода по производству гвоздей в сельском округе Ашыбулан села Туймебаев, поговорила с жителями села Отеген-Батыр и города Капчагай.

В городе Шымкент состоялась встреча с местными жителями, в которой приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «ADAL» Максат Толыкбай, Алмасбек Садырбаев. Максат Толыкбай рассказал о программе партии.

Ардак Назаровпровел встречи в городе Тараз Жамбылской области. Одна из встреч проведена с молодежью в таразском колледже «Тараз-Ғасыр». Ардак Назаров рассказал о себе, о своем детстве, о том, как начинал спортивную карьеру.