Представители партии «ADAL» провели встречи в Алматинской и Туркестанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Мажилиса от партии «ADAL» провели ряд встреч в населенных пунктах Алматинской и Туркестанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, Лаззат Чинкисбаева встретилась с жителями села Чунджа Алматинской области. Здесь она подробно рассказала о задачах, которые ставит партия в своей предвыборной программе. Особое внимание было уделено сервисам сайта партии, помогающим гражданам получить информацию о бюджетах регионов, проблемных вопросах конкретных населенных пунктов и др.

На встрече были также представители партии «Ауыл». Состоялась дискуссия с ними. Представители партии предложили объединиться и работать вместе над решением вопросов.

В городе Жетысай Туркестанской области прошли встречи с населением кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «ADAL» Максата Толыкбая и Даулета Мукаева.

Рассказав о программе партии, Максат Толыкбай отметил важность поддержки сельского хозяйства. Даулет Мукаев в ходе встречи отметил, что все граждане должны знать свои права, проявлять гражданскую позицию и стремиться к знаниям.