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    Представители ООН ознакомились с опытом Казахстана по возвращению своих граждан из зон конфликтов

    22 Ноября 2021, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК совместно с УПН ООН в рамках визита Исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, Генерального директора Венского отделения ООН – госпожи Гада Фатхи Вали прошел круглый стол «Диалог высокого уровня по вопросам уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон конфликтов, включая членов их семей. Опыт Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    С докладом о состоянии реабилитации и реинтеграции репатриированных граждан из зон террористической активности в рамках операции «Жусан» выступил заместитель председателя Комитета по делам религий МИОР РК Бауыржан Бакиров.

    В мероприятии приняли участие помощник Президента РК Ерлан Карин, заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, представители госорганов, международных организаций и дипломатических миссий. Модератором выступила уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

    Напомним, гуманитарная операция «Жусан» по возвращению наших граждан из зон террористической активности началась в 2019 году, благодаря чему в страну на сегодняшний день репатриированы более 600 граждан, большую часть из которых составляют женщины и дети.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН МИОР Международная деятельность РК
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