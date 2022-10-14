Представители обувного бизнеса обсудили систему цифровой маркировки с единым оператором

По поручению заместителя Премьер-Министра РК, С.М. Жумангарина рабочая группа в составе единого оператора цифровой маркировки в Казахстане, представителей курирующих госорганов: Министерства торговли и интеграции РК (МТИ) и Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), а также национальной палаты предпринимателей «Атамекен» встретилась с производителями и импортерами обувной продукции в городе Караганде. Цель встречи – получить обратную связь от бизнесменов, выслушать мнения и предложения по улучшению системы цифровой маркировки, выяснить, с какими барьерами предприниматели сталкиваются в процессе цифровизации.

Рабочая группа посетила производственные объекты города и понаблюдала за техническими этапами маркировки.

Один из таких объектов – ТОО «Карагандинская обувная фабрика», которая является одним из крупных производителей специализированной обуви в Казахстане. Производственная мощность объекта составляет 150 тыс. пар обуви в год, ассортимент насчитывает 38 моделей. Как отметил глава фабрики Серик Таласбеков, при реализации цифровой маркировки фабрика не испытала крупных финансовых затрат и технических сложностей. Глава предприятия поддерживает внедрение цифровой маркировки и считает данную меру необходимой для защиты отечественного товаропроизводителя в целях повышения конкурентоспособности.

«Ни для кого не секрет, что контрафакта на рынке обуви очень много. Мы производим спецобувь, и здесь тоже сталкиваемся с контрафактом, не говоря уже про гражданскую обувь. Мы на производстве и ранее проводили свою фирменную маркировку, например, вешали бирки и ставили метки на подошве, а когда столкнулись с цифровой маркировкой, то начали вводить систему, потому что это просили некоторые наши заказчики, и потому что нам самим важно защититься от контрафакта. Расходы, конечно есть, но это не сильно большие суммы. А из очевидных плюсов – это однозначная поддержка казахстанских производителей. Если обувь не маркировать, то контрафакт тяжело будет отличить от другой обуви», – поделился он.

Рабочая группа также посетила салон элитной итальянской обуви и аксессуаров Lusso di Italia. По мнению владелицы салона, импортера Гульнары Сынбиновой, для борьбы с контрафактным товаром необходимо, в первую очередь, усилить таможенный контроль.

«Чтобы вывести рынок обуви из тени, для начала надо наладить ситуацию с таможней. Первое, что на самом деле бы сработало – это снижение таможенных сборов, они должны быть меньше, чем перевозка грузов «черным Карго», то есть без декларирования, без официальных документов. Если официально импортер тратит 40–45 % от первичной стоимости товара на официальную растаможку, то при перевозке «черным Карго» оплачивается 20–25 % от стоимости товара. Надо уменьшить эту разницу, сделать сборы в том же размере 20–25 %. И тогда сразу исчезнет запрос, который порождает серый рынок», – озвучила она свою позицию.

Гульнара Сынбинова также выступила с предложением продлить сроки маркировки товаров на собственных складах предпринимателей. По ее мнению, наносить марки на собственных складах импортерам гораздо удобнее и безопаснее:

«Сейчас по правилам до ноября месяца можно клеить марки у себя в магазине, а после ноября опять на таможенных складах. Честно говоря, я складам вообще не доверяю. Обувь дорогая. Никто никакой ответственности не несет. Потом мы будем судиться годами, если что-то пойдет не так, когда на складах будут вскрываться коробки. Опять же не факт, что они наклеят марки правильно. Получается, что я одна несу ответственность за весь процесс, начиная от производителя и заканчивая конечным пунктом, хотя до меня коробки с товаром будут много раз открываться разными людьми. На своих складах, конечно, удобнее. Товар пришел, мы все сверили, проверили, я несу ответственность, я клею сама. Вся ответственность процесса – на одном предпринимателе», - констатировала она.

Также Гульнара выразила предложение в адрес госорганов, чтобы этикетки с кодом цифровой маркировки печатались за государственный счет на таможнях, и затем выдавались бизнесу для нанесения на коробки.

Во время встречи Гульнар также продемонстрировала, с какими сложностями информационной системы маркировки сталкивается ее команда. Эти комментарии зафиксировали представители единого оператора и приняли в работу.

Кроме этого, предпринимательница озвучила просьбу в адрес МТИ РК обсудить вопрос адаптации правил маркировки обуви на уровне ЕАЭС с учетом мнения и предложений казахстанских бизнесменов. Импортер считает, что обувной рынок обладает особенной спецификой на каждом этапе ввоза и декларирования товаров, и в рамках нынешних правил ЕАЭС маркировка товаров сложно вписывается в торговые процессы казахстанского обувного бизнеса.

«Наши госорганы принимают участие на всех заседаниях и голосованиях ЕАЭС. Мы просим отстаивать наши интересы. Вы получаете от нас сигналы и информацию. Пока что пункты, которые заявлены в правилах маркировки, создают препятствие для предпринимателей», - заявила она.

По результатам встречи все озвученные замечания приняты рабочей группой для дальнейшей проработки и будут озвучены и переданы в работу всем задействованным структурам на межведомственной комиссии. Подобные встречи планируется проводить регулярно, чтобы получать обратную связь от бизнеса – как местных производителей, так и импортеров.



