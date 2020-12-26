Представители Nur Otan встретились с павлодарцами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Партийцы встретились с представителями интеллигенции, людьми с активной гражданской позицией. На вопросы павлодарцев готовы были ответить Кобланбек Кожин, Владислав Еленич, Станислав Богатырев и Болат Заут. Говорили в основном об образовании и строительстве жилья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan» .

Когда дети пойдут в школу? Отвечать на этот вопрос пришлось кандидату в депутаты городского маслихата Владиславу Еленичу.

«Я всю жизнь в сфере образования. Сначала работал учителем, теперь – директор школы, - сообщил участникам встречи кандидат в депутаты гормаслихата Владислав Еленич. – Уже сейчас идёт работа по улучшению материально-технического оснащения объектов образования. В рамках программы «Заманауи мектеп» провели капитальный ремонт трех павлодарских школ. Нам всегда выделяли деньги на ремонт, но обычно на ремонт чего-то одного – кровли, фасада. Сейчас все более масштабно. Ремонтируют от подвала до крыши, меняют мебель. Благодаря поддержке партии «Nur Otan», школы получили новые компьютеры. Это очень важный момент, потому как дети сейчас учатся дистанционно, и не все родители в состоянии купить детям ноутбук или компьютер.

Согласно программе партии, до 2025 года в Павлодаре будут построены пять новых школ, у девяти уже существующих появятся пристройки. Это решит вопрос с дефицитом мест.

«Сейчас наши дети и внуки учатся онлайн. Качество обучения, качество знаний от этого страдает. Ладно, в начальной школе я могу им с уроками помочь. Старшекласснику проверить уроки не всегда смогу, химию могу не осилить. И как тогда детям учиться? Как они одиннадцатый класс будут заканчивать?» - не стал скрывать своего возмущения один из участников встречи.

Владислав Еленич в ответ пообещал, что в следующей четверти ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в школе.

Кобланбек Кожин и Болат Заут рассказали представителям интеллигенции о ключевых моментах, прописанных в предвыборной программе партии, и ответили на вопросы, касающиеся строительства двух новых микрорайонов. Станислав Богатырев рассказал, что уже сделано и что только планируется сделать для решения проблем в жилищно-коммунальной сфере.

«Я действующий депутат, и хочу рассказать, что было сделано за последние пять лет. Благодаря партии «Nur Otan» решены многие вопросы, - подчеркнул Станислав Богатырев. - Павлодарцы часто обращались к нам через общественные приемные или напрямую. Мы содействовали тому, чтобы мнение людей учитывалось. К примеру, при установке детских площадок. В этом году по городу их установлено 106. Благоустроены почти все дворы, и эта работа продолжится в 2021 году. Часто по поводу асфальтирования дорог обращались жители частного сектора. В итоге только в этом году полностью заасфальтирован район Лесозавода, Радиозавод – на 70 процентов, заасфальтировали часть улиц Второго Павлодара».

После выступления партийца, одна из участниц встречи задала логичный вопрос: «Почему у них во дворе до сих пор нет детской площадки?».

Кандидат в депутаты гормаслихата Кобланбек Кожин пояснил. Работа по замене старых детских площадок и установке взамен современных и безопасных началась не так давно. Возможно, в следующем году проблема решится. Но если жильцы много раз просили площадку, а им отказывают, есть риск, что через территорию их двора – под землей – проходят какие-то коммуникации, трубы и кабели. Если это так, то площадку устанавливать там нельзя и даже опасно. Этот момент нужно будет проверить.

Отметим, сегодня главная цель партии «Nur Otan» – создание условий для постоянного улучшения качества жизни и благосостояния населения. Для этого разработана отдельная городская предвыборная программа, актуальная именно для Павлодара.

Проголосовать за партию «Nur Otan» можно будет 10 января 2021 года на выборах депутатов Мажилиса, областных и городских маслихатов.

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодара Павлодарской области партии «Nur Otan»



