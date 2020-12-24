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    Представители НПК встретились с коллективом Аксуского завода ферросплавов

    24 Декабря 2020, 12:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана Гаухар Нугманова и Нурболат Темиров встретились с коллективом Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром», где провели разъяснение тезисов предвыборной программы, в которой выражается поддержка независимых профсоюзов, реально отстаивающих права работников. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Затем кандидаты провели встречу с горожанами. В ходе собрания с избирателями член партии акцентировала внимание на актуальных вопросах, волнующих большинство граждан. Это бесплатные образование, медицина, доступное жилье.

    По словам кандидата в депутаты, Народная партия Казахстана намерена добиваться радикального пересмотра ценности человеческого труда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Выборы-2021
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