Представители научно-культурного сообщества встретились в штабе по поддержке Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Республиканском общественном штабе по поддержке кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева состоялась встреча с представителями научно-культурного сообщества Казахстана. Встреча прошла при участии исполнительного секретаря партии «AMANAT» Асхата Оралова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи участники обсудили важнейшие приоритеты предвыборной платформы кандидата, ознакомились с работой предвыборного штаба, поделились своими предложениями и пожеланиями.

Во встрече приняли участие доктор филологических наук Онайгуль Туржанова, директор музыкального театра для детей и подростков Астаны Асхат Маемиров, солист Государственной академической филармонии Астаны Светлана Айтбаева, депутат Сената Парламента РК Динар Нокетаева, директор Государственного института истории Еркин Абил, директор Национального центра рукописей и редких книг, доктор PhD Жандос Болдыков и меценат Талгат Дуйсеков.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



