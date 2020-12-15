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    Представители Народной партии Казахстана встретились с педагогами Алматы

    15 Декабря 2020, 18:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась встреча представителей Народной партии Казахстана с педагогами и преподавателями средних школ города, а так же колледжей и высших учебных заведений. Темой круглого стола были выбраны «Независимость. Государство. Перспективы», передает МИА «Казинформ».

    По мнению представителей НПК, ключевой проблемой образования в Казахстане стоит назвать именно вопрос его доступности. Теоретически бесплатное среднее образование у нас в стране гарантированно для всех. Высшее тоже, местами. Практически, в наших условиях качественное обучение постепенно превращается в прерогативу для элиты.

    Другую не менее важную проблему в области защиты и соблюдения прав трудящихся, внедрения новых стандартов охраны и условий труда поднял сегодня кандидат в Мажилис Парламента РК Олжас Сыздыков на встрече с трудовым коллективом завода «Целингормаш» в Степногорске Акмолинской области.

    На встрече была презентована предвыборная программа Народной партии Казахстана с разъяснением ее тезисов. Особый акцент был направлен на создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда, снижение рисков на производстве, сохранение здоровья и работоспособности человека. Реализуется за счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации. Здесь же в диалоге с электоратом были озвучены инициативы НПК по построению социально ориентированного государства.

    Кандидат в депутаты наблюдал за производственным процессом, оценил условия и безопасность труда, техническое оснащение предприятия. Пообщался с коллективом в неформальной обстановке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Алматы Образование Выборы Политические партии Регионы Казахстана Выборы-2021
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