Представители Народной партии Казахстана встретились с педагогами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась встреча представителей Народной партии Казахстана с педагогами и преподавателями средних школ города, а так же колледжей и высших учебных заведений. Темой круглого стола были выбраны «Независимость. Государство. Перспективы», передает МИА «Казинформ».

По мнению представителей НПК, ключевой проблемой образования в Казахстане стоит назвать именно вопрос его доступности. Теоретически бесплатное среднее образование у нас в стране гарантированно для всех. Высшее тоже, местами. Практически, в наших условиях качественное обучение постепенно превращается в прерогативу для элиты.

Другую не менее важную проблему в области защиты и соблюдения прав трудящихся, внедрения новых стандартов охраны и условий труда поднял сегодня кандидат в Мажилис Парламента РК Олжас Сыздыков на встрече с трудовым коллективом завода «Целингормаш» в Степногорске Акмолинской области.

На встрече была презентована предвыборная программа Народной партии Казахстана с разъяснением ее тезисов. Особый акцент был направлен на создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда, снижение рисков на производстве, сохранение здоровья и работоспособности человека. Реализуется за счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации. Здесь же в диалоге с электоратом были озвучены инициативы НПК по построению социально ориентированного государства.

Кандидат в депутаты наблюдал за производственным процессом, оценил условия и безопасность труда, техническое оснащение предприятия. Пообщался с коллективом в неформальной обстановке.