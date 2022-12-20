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    Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай

    20 Декабря 2022, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телевидение не умирает, меняются только способы доставки до нашей аудитории. Об этом заявила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло. Хочу сказать, что это миф. На самом деле – телевидение не умирает, меняются только способы доставки до нашей аудитории. Весь тот контент, который пользуется доверием и дает большие цифры по смотрибельности в интернете, это контент, который производят телевизионщики», - сказала Ляззат Танысбай.

    Она также отметила, что на сегодня у всех телеканалов очень высокие просмотры контента и в интернете и социальных сетях.

    «Поэтому возвращаясь к этому вопросу, на самом деле телевизионный контент пользуется большим доверием – об этом говорят и цифры. Я вчера специально поднимала последние исследования, не наши исследования, это Интерньюс проводил по заказу USAID. Выясняется, что ежедневно аудитория любит смотреть соцсети, но доверяет 54% населения по-прежнему традиционным СМИ, и телевидение на первом месте, на втором месте идут интернет-сайты профессиональные, и уже на третьем месте - социальные сети», - добавила Ляззат Танысбай.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT Общество
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