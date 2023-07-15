Представители министерств и нацпарков ознакомились с опытом ГНПП «Бурабай» по сохранению лесов от пожаров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В государственном национальном природном парке «Бурабай» прошло выездное совещание с участием представителей Управления делами Президента, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», департамента по ЧС Акмолинской области, акимата Бурабайского района, ряда национальных природных парков и резерватов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Участники встречи посетили кордон Бармашинского лесничества, производственнУЮ базУ и лесную пожарную станцию, ознакомились с работой одной из антенно-мачтовых вышек с камерами видеонаблюдения раннего выявления пожара. Также участники посетили Центр оперативного управления ГНПП, где была презентована система «Smart National Park Burabay».

Благодаря ей диспетчеры могут в режиме 24/7 дистанционно наблюдать за всей территорией нацпарка, управлять камерами – меняя точку обзора на 360 градусов, приближая или удаляя изображение. Система работает на основе искусственного интеллекта, имеет мощную оптику с функцией ночного видения и тепловизоры. Это позволяет распознавать возгорания на ранних стадиях и оперативней принимать меры реагирования по локализации и тушению пожаров.

В ходе посещения ГНПП «Бурабай» представители нацпарков провели обсуждения, в ходе которых стороны поделились опытом по совершенствованию подходов в работе по сохранению лесов Казахстана от пожаров.