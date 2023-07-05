Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Представители МИИР РК проинспектировали теплосети в Шымкенте и Туркестанской области

    5 Июля 2023, 21:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка с участием заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбека Пазылбекулы началась с проверки состояния тепловых сетей и систем водоснабжения в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Протяженность тепловых сетей города составляет 838,6 км, износ – 37%. Представители акимата доложили о проведении работ по техническому аудиту тепловых сетей. Так, для снижения уровня износа систем отопления в 2023 году из местного и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд тенге.

    В рамках республиканского бюджета планируется провести реконструкцию 8,7 км тепловых сетей. В частности, по 2 проектам ведется строительство 4,5 км тепловых сетей, из которых выполнено 1,3 км. Реконструкцию планируется завершить до сентября. Еще по одному проекту ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и до конца июля планируется получить заключение экспертизы. «В целом ход ремонтных работ находится на постоянном контроле акимата города Шымкента», - заверили в местных исполнительных органах.

    Также зампредседателя проинспектировал состояние систем водоотведения. Из 81 населенного пункта обеспечены питьевой водой 78. В 3 населенных пунктах ведутся строительные работы, которые планируют завершить до конца года. Таким образом, показатель обеспеченности питьевой водой по Шымкенту планируется довести с 98,5% до 100%.

    Рабочая поездка продолжилась в городах Туркестан и Кентау. Представители акимата Туркестанской области рассказали о подготовке к предстоящему отопительному сезону. В регионе действует 1 ТЭЦ и 34 котельных централизованного отопления. Для определения фактического износа централизованных тепловых сетей проведен технический аудит и получены заключения. Потребность в угольном топливе по области составляет 1 154 тысячи тонн. На сегодня перевезено 121,5 тысячи тонн.

    Кроме того, в целях реконструкции 4 насосных станций и 6,6 км магистральных тепловых сетей в этом году из республиканского бюджета выделено 2,1 млрд тенге.

    Представитель МИИР РК поручил вести постоянный контроль за строительными работами для реализации всех начатых проектов в заявленные сроки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область ЖКХ Шымкент МИИР РК Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Алматы
    Роман Скляр поручил акимам регионов обеспечить завершение ремонта до отопительного периода
    12 проектов на 137 млрд тенге будет реализовано в области Улытау
    Инспекцию за соблюдением недропользователями условий контрактов проведет МИИР
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице