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    Представители МФЦА проведут встречу с госорганами и предпринимателями в Актау

    1 Октября 2019, 13:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 1 октября 2019 года в Актау делегация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) проведет встречу с представителями государственных органов, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», передает МИА «Казинформ».

    Встреча приурочена к Международной неделе инвесторов (World Investor’s Week) и проводится под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и нацелена на повышение инвестиционной осведомленности населения.

    Традиционно, мероприятие проводится в первую неделю октября в 80 странах мира. Цель - информирование об основах инвестирования и защита потребителей финансовых услуг.

    В этом году мероприятия Международной недели инвесторов-2019 и МФЦА пройдут с 30 сентября по 6 октября в 6 городах Казахстана – в Петропавловске, Актау, Актобе, Туркестане, Алматы и Нур-Султане.

    Программа Международной недели инвесторов МФЦА проходит в формате презентаций и информационных сессий для академических и деловых кругов.

    В первой половине дня состоятся лекции для студентов и профессорско-преподавательского состава региональных вузов в целях формирования финансовой и инвестиционной культуры молодежи и академических кругов и информирования об основах инвестирования. В рамках инициативы также пройдут семинары для государственных служащих – слушателей Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    Во второй половине дня пройдут презентации для регионального бизнеса, в ходе которых будет рассказано о защите потребителей финансовых услуг, возможностях МФЦА для бизнеса, особенностях выпуска зеленых и исламских облигаций, преимуществах и процедуре регистрации в МФЦА и об образовательных программах Центра.

    Спикерами мероприятия выступят эксперты МФЦА в сфере регулирования финансовых услуг, финансовых технологий, выпуска зеленых и исламских облигаций, инвестирования на рынке ценных бумаг, а также непрерывного профессионального развития.

    Автор:

    МФЦА - фин. центр "Астана"
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