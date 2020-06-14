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    Представители Кыргызстана и Таджикистана получат дипломы военного вуза в Алматы

    14 Июня 2020, 23:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сухопутных войск началась «горячая» пора – курсанты выпускного курса сдают государственные экзамены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выпускники должны показать свою профессиональную пригодность для выполнения будущих офицерских обязанностей по специальности.

    На базе учебного центра вуза курсанты демонстрируют огневую подготовку в стрельбе из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортера БТР-80.

    Государственная экзаменационная комиссия подведет итоги четырехлетней учебы.

    Ответственным за проведение государственных экзаменов назначен командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.

    Дипломы об окончании высшего военного учебного заведения в этом году получат 385 выпускников. В их числе – восемь представителей Кыргызстана и десять представителей Таджикистана, которые проходят обучение в казахстанском военном вузе на основе взаимодействия и военного сотрудничества стран в рамках ОДКБ.

    31 курсант претендуют на право получения диплома с отличием. Имена отличников традиционно будут занесены на Доску почета института.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вузы Армия
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