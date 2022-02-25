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    Представители казахской интеллигенции возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш»

    25 Февраля 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начнётся торжественное открытие празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы. Церемония открытия началась с возложения цветов к памятнику «Деятелям Алаш» на Аллее писателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цветы к памятнику «Деятелям Алаш» возложили Государственный секретарь РК Ерлан Карин, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, представители казахской интеллигенции, в частности известный поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, академик НАН РК Дихан Камзабекулы.

    Рядом с Аллей писателей расположилась книжная будка - библиотека, где в эти дни представлены труды Ахмета Байтурсынулы и других видных казахских деятелей.

    «Централизованной библиотечной системой запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы, в частности выставки, конференции, написание эссе учащимися школ. Сегодня мы возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш». В нашей библиотеке, расположенной здесь же, мы организовали выставку трудов казахской интеллигенции. Наша библиотека открылась в прошлом году. У нас есть 18 библиотек по городу. Сегодня на выставке представлены различные произведения и книги, привезённые из разных библиотек», - отметила директор Централизованной библиотечной системы Гульбадан Мадибаева.

    Напомним, в рамках церемонии открытия празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоится научно-практическая конференция «Ахмет Байтурсынулы – Алаштың рухани көсемі».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана История Казахстана Юбилей Память Общество Ерлан Карин 150-летие Ахмета Байтурсынова
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