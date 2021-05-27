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    Представители каких профессий могут пострадать от автоматизации, рассказали в Минтруда

    27 Мая 2021, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О быстро теряющейся актуальности навыков из-за развития автоматизации многих профессий заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение 5 лет. Если буквально 10 лет назад полученных знаний и навыков хватало на 15 лет работы, то в век цифровизации и открытия новых технологии навыки и знания быстро устаревают», - сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    Наибольшему риску автоматизации, по его словам, подвержены профессии, предполагающие рутинную деятельность.

    При этом по данным профессиям есть риски не только устаревания знаний и ее исчезновения вообще (к примеру: кондукторы в общественном транспорте).

    «Политика в сфере образования и занятости должна учитывать особые характеристики каждой возрастной группы населения. Население можно разделить на 5 категорий. В будущем значительную роль на рынке труда будут играть поколение «Миллениалы» и «Поколение Z», - отметил спикер.

    «Они характеризуются высоким уровнем цифровой грамотности, быстрым переходом к гибким формам занятости и готовности уделять большее время образованию. Поэтому мы должны быть системно готовы к быстро меняющимся потребностям предъявляемых навыков и знаний», - заключил Е. Биржанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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