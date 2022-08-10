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    • Представители интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая в столице

    10 Августа 2022 19:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане представители интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая. В торжественном мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, интеллигенция, представители городского совета ветеранов, ученые, депутаты маслихата, заместитель акима города Нур-Султан Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Слова назидания Абая -достояние тысячелетий. Поэтому для процветания Нового Казахстана мы должны использовать мудрые назидания Абая в наших деяниях и мыслях. Мы должны применять и в жизни его мудрые советы. Только тогда мы сможем совершенствоваться духовно и развивать справедливый Казахстан. Абай - человек, стоящий в ряду с мыслителями целых поколений. Он тот, кто переводил Пушкина и Лермонтова. Я считаю, что путь Абая – это яркий путь Нового Казахстана», - сказал ученый Серик Негимов.

    Собравшиеся возложили цветы к памятнику великому мыслителю.

    «Ежегодно 10 августа проходит церемония возложения цветов к памятнику Абая. Кроме этого, в столице проводят масштабные, познавательные мероприятия. В том числе, начиная с этого года, в крупных торговых центрах будут транслироваться аудиоверсии стихов и слов назиданий Абая. Это 15-20 выходов ежедневно», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела акимата города Нур-Султана Сакен Есиркеп.

    В 2020 году постановлением Правительства 10 августа отмечается День Абая.

    Фото: gov.kz
    #Нур-Султан #Культура #Акимат #Абай
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