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    Представители интеллигенции приняли участие в референдуме и проголосовали в столице

    5 Июня 2022, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане представители интеллигенции приняли участие в голосовании на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    На участках в Нур-Султане немало тех, кто выразил свою гражданскую позицию и пришел голосовать. Среди них доктор филологических наук Рахимжан Турысбек, директор филиала Союза писателей Казахстана в городе Нур-Султане Даулеткерей Капулы, поэт, доктор филологических наук Жанат Аскербеккызы, а также поэт-публицист, журналист Нурлан Калка.

    В Нур-Султане с семи часов утра работают 348 участков, из них 248 – открытые, 35 – закрытые, еще 65 расположены в диппредставительствах и посольствах.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Конституция Референдум
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