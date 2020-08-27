Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Представители гражданского сектора столицы поздравили Елбасы с присвоением нового международного статуса

    27 Августа 2020, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Представители гражданского сектора поздравили Нурсултана Назарбаева с присвоением нового международного статуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    Руководитель центра гражданских инициатив города Нур-Султана Махаббат Еспенова отметила, что Первый Президент Казахстана внес особый вклад в процесс ядерного разоружения и построения безъядерного мира.

    «Уважаемый Нурсултан Абишевич! Поздравляем Вас с присвоением международного статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний»!

    Мы, представители гражданского сектора, считаем Вас лидером глобального антиядерного движения. Вы внесли особый вклад в процесс ядерного разоружения и укрепление глобальной безопасности и построение безъядерного мира.

    Закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона и отказ от ядерного оружия – историческое решение, принятое Первым Президентом Казахстана. Это стало залогом успешного развития страны. Это не только было признано первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня.

    Считаем, что присвоение нового статуса – очередное подтверждение Вашей дальновидности и стратегического мышления», – сказала Махаббат Еспенова.

    Напомним, Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

    Автор:

    ООН Астана НПО Безопасность Дата Общество Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары
    Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров