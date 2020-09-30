Представители Евросоюза посадили деревья в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проведения климатической дипломатии Европейского союза и кампании #EU4GreenKZ Представительство Европейского союза в Казахстане совместно с государствами-членами ЕС при поддержке акимата города Нур-Султана посадило деревья на территории ЭКСПО. По словам организаторов, основная цель мероприятия — внести вклад в «зеленое» и устойчивое развитие столицы и в дальнейшем укрепить сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта инициатива очень важна для озеленения региона. На сегодняшний день это имеет исключительную значимость как для Евросоюза, так и для Казахстана. Ежегодно в это время в каждом уголке мира ЕС совместно со своими государствами-членами отмечает зеленую неделю с целью содействия диалога и сотрудничества в области изменения климата. Это глобальная инициатива. Символично, что сегодня, когда мы проводим мероприятие по посадке деревьев, в Нью-Йорке пройдет саммит ООН по сохранению биоразнообразия. Так получилось, что даты этих двух событий совпадают. Мы очень рады видеть сегодня представителей акимата столицы, выражаем им благодарность за помощь. Сегодняшнее мероприятие организовано не только мной, но и послами стран-членов Европейского союза. Пандемия показала, что нам необходимо изменить свое отношение к окружающей среде, мы должны вступать на зеленый путь развития. Мы рады тому, что Казахстан принимает активное участие в этом мероприятии. ЕС благодарит Казахстан за предпринятые смелые шаги на пути к устойчивому развитию», - выступил в ходе торжественного открытия мероприятия Посол ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

Он также отметил, что в 2013 году Казахстан запустил План по переходу к зеленой экономике, который является одним из самых амбициозных в Европе и регионе Центральной Азии. «Мы гордимся быть частью этих достижений, внося вклад в «зеленое» развитие страны как с помощью наших региональных, так и двусторонних программ. Надеюсь, что это мероприятие по посадке деревьев станет еще одним выражением нашей длительной дружбы и совместной приверженности к зеленому и устойчивому будущему», - добавил Свен-Олов Карлссон.

С приветственной речью выступили Посол Германии Тило Клиннер, министр экологии, геологии и полезных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, заместитель министра иностранных дел РК Маргулан Баймухан и заместитель акима столицы Малика Бектурова. В мероприятии также приняли участие послы и представители 21 государства-члена Европейского союза, аккредитованные в Казахстане.

«Увеличение зеленых насаждений в Казахстане сегодня является одним из государственных приоритетов. Мы работаем над улучшением окружающей среды страны. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании народу Казахстана отметил важность улучшения текущей экологической ситуации. Одним из положительных примеров стало увеличение зеленой зоны вокруг столицы. До 2023 года зеленый пояс столицы достигнет 1100 га земли. Количество деревьев вокруг столицы выросло до 137 млн деревьев. Также будет высажено около 50 млн деревьев. Каждый год проводятся мероприятия по защите окружающей среды, по улучшению экологической ситуации. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие внесет свой вклад в охрану окружающей среды и экологического просвещения нашего населения», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Совместно дипломаты посадили 27 деревьев (15 голубых елей и 12 дубов), обозначающих количество стран-участниц Европейского союза. Деревья станут еще одним символом дружбы и общей приверженности Казахстана и ЕС к «зеленому» и устойчивому будущему.

Заместитель министра иностранных дел РК Маргулан Баймухан также отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание этой проблеме. Вопросы экологии, улучшения окружающей среды являются одним из главных вопросов на повестке дня.

«Нур-Султан является одним из первых городов, который принял инициативу Первого Президента Нурсултана Назарбаева по созданию зеленого пояса. Мы все замечаем, как зеленый пояс повлиял на климат столицы. Конечно, важно развивать инфраструктуру города, но и о зеленой инфраструктуре нужно не забывать. Сегодняшняя инициатива является ярким примером того, что мы не забываем о защите окружающей среды», - подчеркнула заместитель акима столицы Малика Бектурова.

Как рассказали в Представительстве Европейского союза, ЕС находится на передовой линии международных усилий по борьбе с изменением климата и оказывает поддержку странам-партнерам в их деятельности по разрешению проблем изменения климата, защите окружающей среды и экосистем во всем мире. В период с 2015 по 2018 года Европейский союз поддержал процесс перехода Казахстана к модели «зеленой» экономики, которая направлена на содействие достижению Казахстаном долгосрочной экологической устойчивости и инклюзивного экономического развития. Амбиции Казахстана по переходу к модели «зеленой» экономики полностью соответствуют региональному приоритету ЕС, заключающемуся в совместной работе для повышения устойчивости в сферах экологии, климата и водных ресурсов в Центральной Азии.

У Европейского союза есть 15 действующих региональных программ, которые охватывают вопросы рационального использования водных ресурсов, энергетики, окружающей среды и цепи «вода-продовольствие-энергетические ресурсы», с общим бюджетом приблизительно в 100 миллионов евро, включая ключевые программы по сотрудничеству в области водных ресурсов и окружающей среды -– WECOOP, NEXUS и Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP).

В рамках кампании #EU4GreenKZ, Представительство Европейского союза в Казахстане также планирует провести на страницах своих социальных сетей фото конкурс #Ecoselfie, организовать серию «зеленых» мастер-классов и с участием студентов Erasmus.



