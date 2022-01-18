Представители этносов Казахстана не принимали участия в незаконных акциях и беспорядках - АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители этносов Казахстана не принимали участия в незаконных акциях и беспорядках. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня наша встреча проходит в те дни, когда определяется развитие нашей страны на годы вперед. Наша страна, весь народ Казахстана переживают непростые дни своей истории. Мы все свидетели этих событий. Антигосударственные экстремистские выступления, террористические атаки получили твердый отпор от Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который в критические дни показал характер настоящего лидера, пример гражданского мужества и чувства долга. Антитеррористическая фаза близится к полному и успешному завершению. Все эти тяжелые дни Ассамблея народа Казахстана были рядом с Президентом, рядом с народом», - сказал в ходе круглого стола Марат Азильханов.

Спикер отметил, что в дни «трагического января» все члены Ассамблеи на деле показали свою приверженность единству и целостности нашей страны, поддержали самые решительные меры Президента, направленные на пресечение террористических акций, бандитизма и мародерства, активно участвуют в восстановлении нормальной жизни.

«Всем нам стало предельно ясно, что слова мир, единство, согласие гражданский мир и стабильность – не отвлеченные понятия, а фундаментальная основа и самые главные ценности нашей повседневной жизни. Поддержав позицию Президента в отношении законных требований граждан, выраженных в формате мирного протеста, члены Ассамблеи, этнокультурные объединения, различные этносы Казахстана категорически отвергли призывы к участию в антигосударственных и антиконституционных насильственных террористических акциях. Хотелось бы особо подчеркнуть нашу сплоченность вокруг Президента, вокруг наших ценностей. Не побоюсь этого слова, мы не купились на дешевые призывы к тому, что делали бандиты, сохранили верность единств и главным принципам Ассамблеи – миру и согласию. Представители этносов Казахстана не принимали участия в незаконных акциях и беспорядках. Это нужно отдельно отметить», - заявил М. Азильханов.

Заместитель председателя АНК отметил, что несмотря на морально-психологическое давление со стороны информационных провокаторов, все казахстанские этносы проявили истинный казахстанский патриотизм, следуя конституционным принципам единства и согласия.