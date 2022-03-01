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    Представители духовенства столицы поздравили казахстанцев с Днем благодарности

    1 Марта 2022, 20:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. Этот день призван объединить всех казахстанцев независимо от национальности и вероисповедания в целях дальнейшего поддержания и приумножения стабильности и согласия в обществе. Руководители религиозных объединений столицы поздравили граждан с этим светлым праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «Поздравляю с первым праздником весны – Днем благодарности! Пусть Всевышний убережет нашу страну, сохранит мир и спокойствие. Пусть межнациональная и международная дружба будет вечной», - поздравил главный имам столичной мечети имени Абу Насыра аль-Фараби Нурлан Рамазанов.

    Он отметил, что меконфессиональное согласие – это залог единства народа Казахстана.

    Благочинный Астанайского церковного округа, Архимандрит Сергий, процитировал в своем поздравлении слова древнего мудреца Соломона: «Неблагодарный человек – опасный человек».

    «Когда мы не помним добро, то, что сделали для нас другие люди, мы становимся опасными для самих себя и для окружающих. И в этот день я хотел бы призвать всех нас помнить о добром, о светлом, и платить всем добром за то добро, которое было оказано. С праздником вас!» - сказал архимандрит Сергий.

    Процветания казахстанцам пожелал и главный раввин города Нур-Султана Шмуэль Карнаух:

    «Дорогие казахстанцы, я поздравляю вас с этим чудесным праздником, хотелось бы сказать спасибо всем вашим родителям, дедам, которые приняли всех людей, которые сделали столько добра. Этот мир, менталитет и традиции, которые передались, их нужно беречь, чтобы мы любили и несли мир на нашей земле».

    Епископ Архиепархии Святой Марии Атаназиус Шнайдер, поздравив казахстанцев с днем благодарности, отметил, что казахстанский народ проявил великодушие по отношению к людям всех национальностей, оказавшимся на казахской земле в ходе репрессий.
    «В этот День благодарности хотел бы выразить благодарение казахстанскому народу, так как мы знаем, что казахстанский народ проявил великодушие по отношению к другим народам, когда их сюда высылали, репрессировали. Это останется на всю историю. Светлая память и великое достоинство казахстанскому народу», - сказал он.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, стал символом единства многонациональной и многоконфессиональной страны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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