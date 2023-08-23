Представители детского сада «Қарлыгаш» посетили дошкольные организации Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней Медицинского центра управления Делами Президента РК представители детского сада «Қарлығаш» побывали в дошкольных организациях г. Рудный и Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

В первый день визита во время ознакомительной экскурсии в дошкольные учреждения №№12, 13, 15 представители детского сада «Қарлығаш» посетили центры активной деятельности в специальной группе с нарушением речи, с нарушением зрения, ознакомились с реализацией пилотного проекта психолого-педагогического сопровождения детей с ООП. Также побывали на экспериментальной площадке «Балабақшада бизнеске», инновационных площадках «Медиаграмотность» и «Геймификация в ДО».

На второй день в ходе экскурсии в детские сады №17, №3 ознакомились с инновационным проектом «Умелые рассказчики», посетили центр «Читающая страна – читающая нация», кабинет инженерии, выставку по ранней профориентации детей дошкольного возраста. Во время презентации образовательного комплекса «Amanat & K» была продемонстрирована игровая деятельность с детьми с ООП (ЗПР) «Академия развития», игровая деятельность с детьми с ООП (с нарушением интеллекта, Синдромом Дауна).

По завершению двухдневной поездки состоялся круглый стол с участием представителей управления образования и педагогов дошкольного образования Костанайской области. Директор детского сада «Қарлығаш» Бейбитгуль Казакпаева ознакомила собравшихся с презентацией на тему «Модель сетевого детского сада», где подробно рассказала о деятельности учреждения, достижениях и инновационных методах обучения. Далее методист Ресурсного образовательного центра Татьяна Забажанова провела мастер-класс на тему «Обучение через движение». Заведующий №2 объекта детского сада «Қарлығаш» Раушан Кожахметова провела семинар-тренинг на тему «Использование шкалы ЕCERS-3 для оценки качества образования в ДО», где поделилась опытом применения данной методики для оценки качества образования в дошкольных организациях.

В ходе круглого стола заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль Сюндикова рассказала о работе дошкольных организаций региона и отметила важность данной встречи в контексте дальнейшего сотрудничества и обмена опытом.

В рамках встреч отмечено, что детский сад «Қарлығаш», как лидер дошкольного образования по республике, оказывающий современные услуги развития и обучения детей, готов транслировать свой опыт в дошкольные организации регионов.

Ранее представители детского сада в рамках «Дней Медицинского центра УДП РК» в составе делегации посетили Актюбинскую, Акмолинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также г. Шымкент. Основная цель встречи с дошкольными организациями регионов – обмен опытом в области развития инновационных методов дошкольного воспитания и обучения.