Представители академий наук Казахстана впервые собрались для обсуждения проблем науки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан, отраслевые академии наук и научные общества обсудили проблемы науки, передает МИА «Казинформ».
На первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что для строительства справедливого Казахстана перед отечественными учеными стоит особый вызов: отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики.
12 мая 2023 года за круглым столом «Дома дружбы» в городе Алматы впервые собрались руководители крупнейших академий наук страны:
Национальная инженерная академия Республики Казахстан;
Казахстанская национальная академия естественных наук;
Академия сельскохозяйственных наук Республики Казахстан;
Международная академия информатизации;
Национальная академия горных наук;
Научная Ассоциация военных наук;
Казахстанское физическое общество;
Казахстанское общество женщин-ученых;
Национальная академия кинематографических искусств и наук;
Малая академия наук Республики Казахстан;
Казахская академия архитектурных и строительных наук.
На круглом столе были рассмотрены вопросы модернизации национальной экономики, основные проблемы казахстанской науки, отраслевых академий и научных сообществ. Даны предложения для решения озвученных проблем.
Участниками круглого стола принято решение о создании общей, постоянно действующей рабочей группы для разработки механизмов решения научных проблем и выработки предложений для повышения эффективности отечественной науки.