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    Представители академий наук Казахстана впервые собрались для обсуждения проблем науки

    13 Мая 2023, 10:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан, отраслевые академии наук и научные общества обсудили проблемы науки, передает МИА «Казинформ».

    На первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что для строительства справедливого Казахстана перед отечественными учеными стоит особый вызов: отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики.

    Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан 26 апреля 2023 года инициировала обсуждение вопросов модернизации науки, проблем отраслевых направлений науки и путей их решения, пригласив представителей отраслевых академий наук и научных обществ.


    12 мая 2023 года за круглым столом «Дома дружбы» в городе Алматы впервые собрались руководители крупнейших академий наук страны:

    Национальная инженерная академия Республики Казахстан;

    Казахстанская национальная академия естественных наук;

    Академия сельскохозяйственных наук Республики Казахстан;

    Международная академия информатизации;

    Национальная академия горных наук;

    Научная Ассоциация военных наук;

    Казахстанское физическое общество;

    Казахстанское общество женщин-ученых;

    Национальная академия кинематографических искусств и наук;

    Малая академия наук Республики Казахстан;

    Казахская академия архитектурных и строительных наук.

    На круглом столе были рассмотрены вопросы модернизации национальной экономики, основные проблемы казахстанской науки, отраслевых академий и научных сообществ. Даны предложения для решения озвученных проблем.

    Участниками круглого стола принято решение о создании общей, постоянно действующей рабочей группы для разработки механизмов решения научных проблем и выработки предложений для повышения эффективности отечественной науки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Наука
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