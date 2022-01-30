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    Представители 79 многодетных семей работают в ДЧС ВКО

    30 Января 2022, 22:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Как извсетно, 2022 год Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил Годом детей. Среди семей спасателей и пожарных ДЧС ВКО многодетных семей насчитывается 79. Их родители обеспечивают безопасность региона и его граждан и в то же время успевают быть хорошими мамами и папами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Самая большая семья у командира отделения пожарной части №4 города Усть-Каменогорска Айдара Булекпаева. Он воспитывает 6 мальчиков, самому младшему - Магжану 10 месяцев. Жена Аяулым сейчас в декретном отпуске, по профессии она медик. Успевает выполнять все домашние дела и воспитывать своих 6 джигитов. Всегда рядом надежное плечо мужа- Айдара. В системе гражданской зашиты он работает с 2005 года, на счету более 100 ликвидированных пожаров.

    «Если кто-то тратит свое свободное время на рыбалку и охоту, я же только на детей и семью. Моя главная задача, как отца, достойно воспитать своих сыновей. Живем в доме, который строили семьей, летом у нас хорошо и есть, где проводить время детям.Любим собираться за большим дастарханом и принимать гостей», - рассказал Айдар.

    Сыновья растут и хотят пойти по стопам отца и стать спасателями.

    Кымбат Копбаев, начальник отдела гражданской обороны УЧС города Семей воспитывает 5 детей. В семье подполковника 4 сына и дочка. Самому страшему, сыну Жанмухаммеду – 11 лет, маленькой дочери Мариям -3 годика.

    «Поженились с Индирой в 2009 году. Она тоже бывший сотрудник ЧС, сейчас вышла на пенсию в звании майора. Спустя 13 лет стали самыми счастливыми и «богатыми» на детей родителями. Старшие помогают воспитывать младших. Все мы очень дружные и в трудной ситуации всегда рядом. Я самый счастливый отец. Прихожу с работы столько любви и тепла, раздеться не успеешь все дети целуют и обнимают. Отпуск всегда проводим вместе всей семьей. Это самое драгоценное время», - прокомментировал Кымбат Копбаев.

    На выписку каждого ребенка ездил сам, не смотря на непростые рабочие будни. Живут они в большом доме, который строил сам отец семейства. Помимо детей, есть еще один член семьи сторожевая собака Инга.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Общество МЧС
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